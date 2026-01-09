  2. রাজনীতি

একে অপরের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে ইসিতে হাসনাত-মঞ্জুরুলের আপিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
একে অপরের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে ইসিতে হাসনাত-মঞ্জুরুলের আপিল
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ও হাসনাত আবদুল্লাহ/ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ আসনে একে অপরের মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ ও বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী।

তারা শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) শেষ দিনে নির্বাচন কমিশনে এই পাল্টাপাল্টি আপিল আবেদন করেন। কুমিল্লা-৪ আসনে তারা একে অপরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

যদিও মঞ্জুরুলের নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ঋণখেলাপির তালিকা থেকে তার নাম বাদ দিয়ে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন তা বৃহস্পতিবার চেম্বার আদালত স্থগিত করেন। এর ফলে তার প্রার্থিতা আর বৈধ থাকছে না।

তবে ওইদিন রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় বিএনপির এই প্রার্থী দাবি করেন, ঋণখেলাপির দায়ে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে যেসব খবর প্রচার হচ্ছে তা সঠিক নয়। এসময় তার আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন জানান, এ নিয়ে রোববার আপিল করা হবে।

মঞ্জুরুলের এই আসনে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাতকে এরই মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের শেষদিন শুক্রবার। আপিলগুলোর শুনানি ১০ জানুয়ারি শুরু হয়ে চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

এমওএস/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।