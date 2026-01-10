জীবন দিয়ে হলেও ভোটাধিকার বাস্তবায়ন করবো: বিএনপি প্রার্থী হাবিব
ঢাকা-৯ আসনের বিএনপি প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, ‘জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবো। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও জনগণের ভোটাধিকার ইনশাআল্লাহ বাস্তবায়ন করবো।’
শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
হাবিব বলেন, বিএনপি অতীতেও রাজপথে ছিল এবং এখনো আছে। জনগণের ভালোবাসা নিয়েই দলটি মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের শুভ সূচনা করবে। এ আন্দোলন তারেক রহমানের নেতৃত্বেই সফল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
খালেদা জিয়ার ত্যাগের কথা উল্লেখ করে বিএনপির এ প্রার্থী বলেন, দেশের মানুষের অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে গিয়ে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ সংগ্রামে সন্তানকে হারিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তারপরও তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কখনো পিছুপা হননি।
খালেদা জিয়ার দেখা স্বপ্ন- ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং একটি নিরাপদ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ আজ তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে হাবিব অভিযোগ করেন, আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বানচাল করতে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে। কখনো প্রার্থী আবার কখনো দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যা ও হুমকির মাধ্যমে ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘দেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা বহু রক্ত দিয়েছি, আন্দোলন করেছি, নিপীড়ন সহ্য করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা হবে।’
হাবিব অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের প্রত্যেক নাগরিক, প্রার্থী ও নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। এতে ব্যর্থ হলে দায় সরকারকেই নিতে হবে।
এসময় রাজধানীর সবুজবাগ, খিলগাঁও ও মুগদা থানা বিএনপির কয়েক হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/একিউএফ/এএসএম