এক-দুই দিনের মধ্যে ২০-২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা দেবে এনসিপি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জায়ামাতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের সঙ্গে আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
তবে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত না হলেও এনসিপির সমর্থিত সূত্র জানিয়েছে ৩০ আসনে প্রার্থী দেবে দলটি। তবে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রাথমিকভাবে আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা দেবে দলটি৷
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এক সদস্য জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চত করেছেন।
তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে এখনো আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিকভাবে ২০ থেকে ২৫টি আসনে এনসিপি প্রার্থী ঘোষণা দেবে। পরের ধাপে বাকি আসনগুলোয় প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।
এদিকে আজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। সাক্ষাৎকালে তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক চালচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন।
