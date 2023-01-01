  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতাদের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. ইয়াসিন আলী, সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজমুল হাসান।

সাক্ষাৎ শেষে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী জাগো নিউজকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের চেয়ারম্যান দেশের বাইরে ছিলেন। পাশাপাশি ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) ইন্তেকালের পর দলীয় নানা ব্যস্ততা ছিল। এসবের মধ্যেই আজ আমরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মূলত সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। দলকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করতে করণীয় নিয়েও সাক্ষাতে কথা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ দিকে, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজমুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা বহিষ্কৃত রয়েছেন। তাদের বহিষ্কারাদেশ কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণা কৌশল নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে।

