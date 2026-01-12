  2. রাজনীতি

শহীদ মিরাজ ও শুভ’র পরিবারের পাশে বিএনপি নেতা আমিনুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ মিরাজ ও শুভর পরিবারের খোঁজখবর নেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক/ছবি: সংগৃহীত  

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর পল্লবীতে শহীদ মিরাজ ও শুভর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে শহীদ দুজনের বাসায় গিয়ে তাদের পরিবারের খোঁজখবর নেন ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ও জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার আমিনুল। এ সময় তিনি শহীদ মিরাজ ও শুভর ছোট ভাইদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেন।

শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমিনুল হক বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগ কখনো ভুলে যাওয়ার নয়, জাতি তাদের চিরদিন স্মরণ করবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বৈষম্যবিরোধী গণ-আন্দোলনের সময় একটি স্বৈরাচারী গোষ্ঠী মানুষের মৃত লাশ নিয়েও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

আমিনুল হক আরও বলেন, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা লাশের সঙ্গেও নির্যাতন করেছে, যা ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

তিনি শহীদ পরিবারগুলোর উদ্দেশে বলেন, আমরা আছি, ইনশাল্লাহ। সার্বিকভাবে আপনাদের পাশে থাকব। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

