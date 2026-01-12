চট্টগ্রাম-৯ আসন
নির্বাচন করতে পারবেন না জামায়াত প্রার্থী ফজলুল হক
আপিলে হেরে গেলেন জামায়াত প্রার্থী ফজলুল হক। দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জটিলতায় চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনে জামায়াতের প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হককে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিলো না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তার মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনে করা আপিলের শুনানি শেষে কমিশন তার আবেদন নামঞ্জুর করে। ফলে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।
এর আগে গত ৪ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতার কথা উল্লেখ করে ফজলুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হলফনামায় ফজলুল হক দাবি করেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন এবং গত ২৮ ডিসেম্বর সে দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। তবে বাছাইয়ের সময় নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান, নাগরিকত্ব ত্যাগের পক্ষে কোনো প্রামাণ্য নথি জমা দেওয়া হয়নি।
একই দিনে চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী আবু সুফিয়ানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, এবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল জমা পড়েছে। এসব আপিলের শুনানি শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এবং আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
