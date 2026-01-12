জহির উদ্দিন স্বপন
পলিটিক্যাল ইকোসিস্টেম বুঝতে না পারলে রাষ্ট্র চালানো যাবে না
বর্তমানের যে পলিটিক্যাল ইকোসিস্টেম, সেটি বুঝতে না পারলে সামনের দিনে রাষ্ট্র চালানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা গণতান্ত্রিক শাসনের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক পলিসি ডায়ালগে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
পলিটিক্যাল ইকোসিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি বলেন, রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছেন এবং করবেন সেই নীতি নির্ধারকরা রূপান্তরিত এই ইকোসিস্টেমের সঙ্গে কতটা পরিচিত? আমরা রূপান্তরিত এই ব্যবস্থা রাজনীতিবিদরা কতটা বুঝি? এখনকার পলিটিক্যাল ইকোসিস্টেমে এগুলো অনিবার্য এবং পাওয়ারফুল কম্পোনেন্ট। এসব কম্পোনেন্টগুলোকে না বুঝলে রাষ্ট্র চালানো যাবে না।
জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার যে সংজ্ঞা আমরা চিরায়তভাবে জানতাম, সেই সংজ্ঞা কিন্তু এখন ভেঙে পড়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞা এখন আর আগের মতো নেই। আমাদের মধ্যে যে সীমান্তকেন্দ্রিক ধারণা কাজ করত- নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে স্থল, জল অথবা আকাশপথের যে সীমান্ত রক্ষার ধারণা এবং এটার মধ্যেই নিরাপত্তার ধারণা কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু এখনকার যুগে এই নিরাপত্তার ঝুঁকি অনেক বেশি ডাইভার্সিফাইড।
তিনি বলেন, পাওয়ার অফ ইন্টারনেটের কারণে, পাওয়ার অফ কমিউনিকেশনের কারণে এবং ডিজিটাল প্র্যাকটিসের কারণে আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এক নতুন ইকোসিস্টেমের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেখানকার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে আছে, কার হাতে নাই এটি কিন্তু তার একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।
পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বপন বলেন, সভ্যতা এবং জ্ঞানচর্চার এ রকম একটা পর্যায়ে যেমন আমরা অধিষ্ঠিত হয়েছি, তেমনি এটা একটা সমাধানহীন পর্যায়ে কিন্তু আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশের গণতন্ত্র বিনির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। ভবিষ্যতের নির্বাচনকে নিয়ে কথা বলছি এবং গণতন্ত্র নিয়ে স্বপ্ন দেখছি, তখন কিন্তু নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই বাস্তবতাগুলো আমাদের চিরায়ত ধারণার বদলে নতুন করে বুঝে নিতে হবে এবং দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা যে স্বাভাবিক একটা সেবামূলক একটা প্রপঞ্চ ছিল সেখান থেকেও কিন্তু আমাদের বেরিয়ে আসতে হচ্ছে।
সবকিছুর মতো পুলিশেরও পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আগে চোর-ডাকাত পুলিশ ধরে বেড়াবেন, অপরাধীদের ধরে বেড়াবেন, এটাই ছিল কিন্তু জনগণের জন্য আইনি সেবা। কিন্তু এখন সেখানেও পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যান্য অপরাধের যেমন বহুমাত্রিক চেহারা লাভ করেছে, তেমনি এখানে ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডিজিটাল ইকুইপমেন্টস এখানে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবেও আইনশৃঙ্খলার সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রচলিত পুলিশ বাহিনীকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।
