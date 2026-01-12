  2. রাজনীতি

আসলাম চৌধুরী

আগামীর বাংলাদেশ হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য ঠিকানা

চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
মতবিনিময় সভায় মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী

আগামীর বাংলাদেশ হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের অনন্য ঠিকানা বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড এবং চসিক ৯, ১০ ওয়ার্ড) আসনের বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে সীতাকুন্ডের ফৌজদারহাটে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সব ধর্ম-বর্ণ গোত্রের মানুষের সমান অধিকার আর স্বাধীনতা নিশ্চিতের জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কারও কাম্য নয়। আগামীর বাংলাদেশ হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের অনন্য ঠিকানা। সব ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সবার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ।

আসলাম চৌধুরী আরও বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী চিন্তায় কোনো ধর্মীয় বিভেদ ছিল না। তিনি বাংলাদেশের সব নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিতের জন্যই কাজ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বির্নিমাণে বেগম খালেদা জিয়া আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। বর্তমানে জিয়া পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরি বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আধুনিক বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদের কোনো স্থান নেই। আগামীতে সব ধর্মের মানুষের সমমর্যাদা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠন করাই বিএনপির লক্ষ্য।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের সভাপতি রতন কুমার নাথের সভাপতিত্বে ও গোপাল শর্মার সঞ্চালনায় সভায় আসলাম চৌধুরীর কন্যা মেহরীন আনহার উজমা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ঝুলন কান্তি রায়, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব ধর তমাল, উত্তর জেলা কমিটির আহ্বায়ক জিতেন্দ্র নারায়ন দাশ নাটু, সদস্য সচিব জুয়েল চক্রবর্তী, মনোজ কুমার নাথ, অমলেন্দু কনক, সুকুমার ত্রিপুরা, সুশিল দাশ, অমরেন্দু ভট্টাচার্য, নন্দন চক্রবর্তী, মোহন পাল, ধ্রুব কুমার দাম, সানন্দা সাগর, দুলাল বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা জহুরুল আলম জহুর, মো মোরছালিন, জাকির হোসেন, ইউসুফ নিজামী, নুরুল আনোয়ার চেয়ারম্যান, বদিউল আলম বদরুল, ফজলুল করিম চৌধুরী, খোরশেদ আলম মেম্বার প্রমুখ।

সভা শেষে উপস্থিত সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

