ঢাকা-১২ আসন
বিএনপির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে প্রচারে সরব স্বতন্ত্র প্রার্থী নীরব
বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন সাইফুল আলম নীরব। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে তার এ অবস্থান ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা চলছে।
যুবদলের সাবেক সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নীরব সোমবার (১২ জানুয়ারি) নিজের নির্বাচনি এলাকায় দিনভর সরব প্রচারণা চালান। তিনি ফুটবল প্রতীক নিয়ে ভোটের মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন।
বিএনপি এর আগে ঢাকা-১২ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নীরবের নাম ঘোষণা করেছিল। তবে পরে জোটগত আসন সমঝোতার অংশ হিসেবে সেখানে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হককে সমর্থন দেয় বিএনপি। কোদাল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সাইফুল।
এরপরও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় নীরবকে দল থেকে বহিষ্কার করে বিএনপি। তারপরও তিনি নির্বাচনি মাঠ ছাড়েননি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন।
এদিকে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সারাদেশে যারা বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন, তাদের নির্বাচন থেকে সরে আসতে রাজি করানোর উদ্যোগ নেয় বিএনপি। এর অংশ হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে একাধিক প্রার্থীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এসব বৈঠকের পর কয়েকজন প্রার্থী এরই মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিএনপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নীরব। তবে সাক্ষাতের পর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা না দিয়ে তিনি উল্টো প্রচারণা আরও জোরদার করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির সাবেক এ নেতা বলেন, ‘আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমাও দিয়েছি। আমি নির্বাচন করবো। এলাকার জনগণ আমার পাশে আছে।’
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমার চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তার কাছে দোয়া চেয়েছি, তিনি দোয়া করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমি বিজয়ী হবো।’
ঢাকা-১২ আসন এলাকাটি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, কারওয়ান বাজার, হাতিরঝিল ও শেরেবাংলা নগর নিয়ে গঠিত। এ আসনে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ ৩৩ হাজার। এতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা তিন প্রার্থীর নামই কাকতালীয়ভাবে সাইফুল। বিএনপি জোটের সাইফুল হক ও স্বতন্ত্র সাইফুল আলম নীরব ছাড়াও এখানে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সাইফুল আলম খান মিলন।
