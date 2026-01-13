এনসিপি ছেড়ে ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিলেন রাকিব

এনসিপি ছেড়ে ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিলেন রাকিব
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ রাকিব। তিনি ছাত্র অধিকার পরিষদে ১ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সংগঠনটির সভাপতি নাজমুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এছাড়া একই প্যাডে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদের আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী এক বছরের জন্য ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ১ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রাকিব।
জানা গেছে, মোহাম্মদ রাকিব ঢাকা কলেজের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় একজন সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন। এছাড়া তিনি মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কারাবরণও করেন। রাকিব ছিলেন এনসিপির প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।
ছাত্র অধিকার পরিষদে কেন যোগ দিয়েছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ রাকিব বলেন, বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম একটি শক্তি। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে এই সংগঠন জন্মলাভ করে। ১৮ সাল থেকে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র অধিকার পরিষদ শিক্ষার্থীদের ও নাগরিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে আসছে।
তিনি বলেন, আমি জাতীয় রাজনীতি থেকে ছাত্র রাজনীতিতে ফিরে আসছি, কারণ আমার শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ ও সময় রয়েছে।
রাকিব আরও বলেন, আমি চেষ্টা করবো ছাত্র অধিকার পরিষদের মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ও দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাস শিক্ষার্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। শিক্ষার্থীদের আবাসন ও পরিবহন সংকট দূরীকরণসহ নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভূমিকা রাখা।
এমএইচএ/বিএ