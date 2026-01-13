সাদিক কায়েম
ছাত্র সংসদ নির্বাচন আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক
নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন পেছানো ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।
তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোনো এক মহল চাইছে না নির্বাচন হোক। তাই প্রজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে নির্বাচন বন্ধ করা অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত, যা ছাত্ররা মেনে নেবে না।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে ডাকসু প্রতিনিধিদের বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
সাদিক কয়েম বলেন, জাতীয় নির্বাচনের তিন সপ্তাহ বাকি, তার আগে ছাত্র সংসদের ভোট স্থগিত করা অগণতান্ত্রিক। এই নির্বাচনে প্রায় চার কোটি তরুণ অংশ নেবে (ভোট দেবে)। সুতরাং ইসি এমন কোনো কাজ করবে না যাতে করে ইসির প্রতি তরুণদের আস্থাহীনতা তৈরি হয়।। ঠিক সময়ে ভোট হওয়ার জন্য ইসি কাজ করবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা বার বার বলছি শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রতিনিধিত্ব করবে। এর মাধ্যমে জানতে পেরেছি ছাত্ররা কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায়।
সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে যেন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে ডাকসু ভিপি বলেন, এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে।
ছাত্ররা গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের ক্যাম্পেইন করবে জানিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, যারা ‘না’ ভোটের ক্যাম্পেইন করছে, তারা আগের সেই ফ্যাসিবাদসহ সব ধরনের অপকর্মকে পুষে রাখতে চায়।
তিনি বলেন, যারা ‘না’ ভোটের ক্যাম্পেইন করছে জনগণ তাদের লালকার্ড দেখাবে। আমরা গণভোটের পক্ষে, যারা বিপক্ষে তারা শাপলা চত্বরের মতো ম্যাসাকার করতে চায়, তারা আলেম ওলামাদের হত্যা করতে চায়। তারা পিলখানার মতো ট্র্যাজেডি করতে চায়। তারা আয়নাঘর তৈরির মাধ্যমে দেশের মানুষকে গুম, খুন করতে চায়। গণভোটে অবশ্যই ‘হ্যাঁ’ তে সিল মারতে হবে, ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী করতে হবে।
এমওএস/কেএসআর