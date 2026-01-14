তারেক রহমানের সঙ্গে রিকশা-ভ্যান-অটোচালক দলের নেতাদের সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রিকশা, ভ্যান ও অটোচালক দলের নেতারা বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
দলীয় সূত্র জানায়, সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গুলশানস্থ রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে রিকশা, ভ্যান ও অটোচালক দলের সভাপতি আলমগীর হোসেন মন্টুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়।
সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন জাতীয়তাবাদী রিকশা, ভ্যান ও অটোচালক দলের কেন্দ্রীয় ও উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- উত্তরের আহ্বায়ক ইন্তাজুল ইসলাম জাহিদ, কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাজমুল, উত্তরের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাসুম ও মোহাম্মদ ফারুক, কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আনোয়ার, উত্তরের সদস্য সচিব মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সেলিম, যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল এবং সিনিয়র সদস্য সচিব ইব্রাহিম।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রিকশা-ভ্যান-অটোচালক দলের নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং একটি ক্রেস্ট উপহার দেওয়ার উদ্দেশে কার্যালয়ে উপস্থিত হন।
