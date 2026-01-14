  2. রাজনীতি

মবোক্রেসি সব জায়গায় চলে না: হুঁশিয়ারি মির্জা আব্বাসের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মির্জা আব্বাস/ফাইল ছবি

‘মবোক্রেসি সব জায়গায় চলে না। আমি ঢাকায় ভেসে আসি নাই। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কোনো অপরাধ করি নাই’—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমালোচনার জবাবে এভাবেই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান জানিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মির্জা আব্বাস।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচনি প্রস্তুতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মির্জা আব্বাস ব্যালট পেপারের অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ব্যালট পেপারে যা দেখছি, সেটা উদ্দেশ্যমূলক। নির্বাচন কমিশনের উচিত এটি দ্রুত ঠিক করা।

ধানের শীষের এ প্রার্থী জানান, তারা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রচারণা চালাচ্ছেন না; বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

গতকাল মঙ্গলবার একই আসনের আরেক প্রার্থী এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মির্জা আব্বাস বলেন, আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কোনো অপরাধ করি নাই। দুর্বল প্রার্থীরা সবল প্রার্থীর বিরুদ্ধে কথা বলবেই। এসব আমি আমলে নিচ্ছি না। তবে কেউ যদি ঢাকা-৮ আসনে মব (উচ্ছৃঙ্খল জনতা) তৈরি করার চেষ্টা করে, তার দায় তাকেই নিতে হবে।

এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, পরিস্থিতি যেন আরও খারাপ হয়, সেজন্য কিছু প্রার্থী উসকানিমূলক কথা বলছেন। তারা চাইছেন কোনো একটা ঘটনা ঘটুক। তারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন।

যে কোনো ধরনের উসকানিতে কান না দিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, আমার এলাকার ভোটারদের প্রতি আহ্বান—নিজেদের যে কোনো উসকানিমূলক বার্তা থেকে দূরে রাখুন। আমাদের নেতাকর্মীরা সতর্ক আছে, তারা কোনো প্ররোচনায় পা দেবে না।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক এনাম, পল্টন থানা বিএনপির আহ্বায়ক এসএম আব্বাস, যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান শাকিল ও পল্টন থানা বিএনপির সদস্য লোকমান ফকিরসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।

