জামায়াত আমির
এসময়ে কারও প্রতি কোনো ধরনের বিরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে
জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক সময়ে সবাইকে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, এসময়ে কারও প্রতি কোনো ধরনের বিরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নিজের এক ফেসবুক পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, ‘বহু ত্যাগ এবং কুরবানির সিঁড়ি বেয়ে প্রিয় সংগঠন ও জাতি মহান আল্লাহ তাআলার একান্ত মেহেরবানিতে এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সময়টা জাতীয় জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বাঁক। এসময়ে সবাইকে সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে, দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। কারও ব্যাপারেই কোনো ধরনের বিরূপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।’
পোস্টে জামায়াত আমির উল্লেখ করেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য— একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। আশা করি, আমরা সবাই সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবো, ইনশাআল্লাহ।’
