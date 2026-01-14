তারেক রহমানের সঙ্গে আমান আযমীর সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আব্দুল্লাহিল আমান আযমী।
তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) তিনি গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে যান।
সেখানে তিনি শোক বইতে সই করেন এবং খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
শোক বইতে সই শেষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আব্দুল্লাহিল আমান আযমী তার প্রকাশিত একটি বই বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে তুলে দেন। এ সময় তারেক রহমান তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শোক প্রকাশে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।
কেএইচ/এএমএ