কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির মনিরুল হক চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল
কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা আপিল নামঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে তার প্রার্থিতা বহাল রয়েছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনে দীর্ঘ শুনানির পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন আপিল নামঞ্জুর করে মনোনয়ন বৈধতা ঘোষণা করেন।
এর আগে মনিরুল হক চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেন মনোনয়ন বঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হাজী আমিনুর রশিদ ইয়াছিন। আপিলে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- পূর্বাচল ফুয়েলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে মনিরুল হক চৌধুরীর ঋণ গ্রহণ এবং তা হলফনামায় উল্লেখ না করা; মনির টাওয়ার নামক সম্পত্তির তথ্য গোপন রাখা; নির্ভরশীল প্রতিনিধিদের তথ্য না দেওয়া।
আপিল শুনানিতে উঠে আসে পূর্বাচল ফুয়েলস লিমিটেডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তিনি পালন করছেন না; এটি তার স্ত্রী বেগম আজিজুন্নেসা দেখছেন। বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যাংক প্রদত্ত ডকুমেন্টস কমিশনকে সরবরাহ করা হয়েছে। মনির টাওয়ারের মালিকানা তিনি পূর্বেই তার সন্তানদের নামে লিখে দিয়েছেন। নির্ভরশীলদের তথ্য দিতে বাধ্যতা নেই, এটি ঐচ্ছিক; সেজন্য এটি প্রদান না করলেও কোনো সমস্যা নেই।
দুই পক্ষের দীর্ঘ শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন আপিল নামঞ্জুর করে মনিরুল হক চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন।
শুনানির পরে মনিরুল হক চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আল্লাহর নিকট শুকরিয়া। আজগুবি ও গায়েবি অভিযোগ নির্বাচন কমিশন নাকচ করেছে। আমি কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই। কুমিল্লা-৬ এর জনগণ যারা আমার মনোনয়নে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আশা করি ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে কুমিল্লার জনগণ এসব ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দেবে ইনশাআল্লাহ।
মনিরুল হক চৌধুরীর আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, সব ডকুমেন্টস দীর্ঘ শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই করে মনিরুল হক চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধতা বহাল রেখেছে।
