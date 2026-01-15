রাশেদ প্রধান
ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব নিয়েছেন মামুনুল হক
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি চরমোনাই পীর ও তাদের অনুসারীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলমান বৈঠক থেকে বের হলে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি এ তথ্য জানান।
রাশেদ প্রধান বলেন, আমরা সমঝোতার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি। ইসলামী আন্দোলন সমঝোতায় আছে এটা বলবো না, আবার বের হয়ে গেছে এটাও বলবো না। সবকিছু চূড়ান্ত হবে রাত ৮টায়।
