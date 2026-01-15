  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে নিয়োগবঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে তারেক রহমানের সঙ্গে শিক্ষক ফোরাম নেতাদের সাক্ষাৎ/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ১-১২তম নিবন্ধনপ্রাপ্ত নিয়োগবঞ্চিত জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের নেতারা। এসময় তারা নিজেদের দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি তারেক রহমানের কাছে তুলে দেন।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

স্মারকলিপিতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ১-১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও এখনো নিয়োগ না পাওয়া শিক্ষকদের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপি দেওয়ার সময় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি মো. মনিরুল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল মোমিন পলাশ, সমন্বয়ক ফেরদৌসী বেগমসহ ৩০ থেকে ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এসময় নিয়োগবঞ্চিত শিক্ষকদের নামের তালিকাসংবলিত একটি বইও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

