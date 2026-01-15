‘আমাকে আংকেল ডাকবা’—মেডিকেল পরীক্ষায় প্রথম শান্তকে তারেক রহমান

‘আমাকে আংকেল ডাকবা’—মেডিকেল পরীক্ষায় প্রথম শান্তকে তারেক রহমান
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করা জাহাঙ্গীর আলম শান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় শান্তকে উপহারও দিয়েছেন তিনি।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে শান্তর হাতে একটি ক্রেস্ট তুলে দেন তারেক রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান।
উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, শান্ত ও তার বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেন তারেক রহমান। এ সময় তিনি শান্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তুমি শুধু তোমার পরিবারের নয়, সারা বাংলাদেশের গর্ব।’
আলাপকালে শান্ত নিজের জন্য দোয়া চান এবং তার গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। জবাবে তারেক রহমান বলেন, ‘ইনশাআল্লাহ যাব। এর পরে যখন আরেকটা বেস্ট রেজাল্ট করবে, তখন ইনশাআল্লাহ। আমাকে ফোন দেবে। ফোন করে আমাকে কি ডাকবে? আংকেল বলবে। বলবে যে আংকেল আমি এই রেজাল্ট করেছি।’
নরসিংদীর বেলাবো উপজেলার সন্তান জাহাঙ্গীর আলম শান্ত বারৈচা রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। পরে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ঢাকায় এসে তেজগাঁওয়ের সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হন।
