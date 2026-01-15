  2. রাজনীতি

ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিবিরের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, সভায় ছাত্র সংসদের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আরএএস/এমএমকে/জেআইএম

