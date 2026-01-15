  2. রাজনীতি

যে ২০ আসন পেলো মামুনুল হকের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জেটের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। জোটের অংশ হিসেবে মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০ আসনে প্রার্থী দেবে।

খেলাফত মজলিস যে আসনগুলো পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—সিরাজগঞ্জ-৩, ময়মনসিংহ-২, নেত্রকোনা-১, কিশোরগঞ্জ-৩, মানিকগঞ্জ-৩, ঢাকা-১৩, গাজীপুর-৩, নরসিংদী-৩, ফরিদপুর-২, গোপালগঞ্জ-২, মাদারীপুর-২, শরীয়তপুর-১, সুনামগঞ্জ-৩, মৌলভীবাজার-৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫, চাঁদপুর-১, চট্টগ্রাম-৫, রাঙামাটি, কিশোরগঞ্জ-১ এবং ফরিদপুর-৪।

দলীয় সূত্র জানায়, এসব আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নিজস্ব প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছে।

