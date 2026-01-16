যেসব কারণে জামায়াতের জোট ছাড়লো ইসলামী আন্দোলন

যেসব কারণে জামায়াতের জোট ছাড়লো ইসলামী আন্দোলন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, ইসলামের মৌলিক নীতির বিষয়ে জামায়াতে ইসলামের অস্পষ্ট অবস্থান ও রাজনৈতিক আস্থাহীনতার কারণে জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতায় নেই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
তাই যে ২৬৮ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থিতা নিশ্চিত হয়েছে, সেই সব আসনে এককভাবে নির্বাচন করবে তারা। বাকি ৩২ আসনেও আদর্শিক বিবেচনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কোনো না কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেবে জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ১১ দলীয় জোট থেকে বের হওয়ার প্রসঙ্গে এসব কথা বলেন গাজী আতাউর রহমান।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, জামায়াত শরিয়াহ আইনে দেশ পরিচালনা করবে কি না এমন প্রশ্নে তাদের আমির জানিয়েছেন, ক্ষমতায় এলে তারা প্রচলিত আইনে দেশ শাসন করবেন। অথচ দেশের বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ হলো বিদ্যমান আইন। সেই আইন পরিবর্তনের জন্যই আমাদের রাজনীতি। যদি সমঝোতার প্রধান দলই বিদ্যমান আইনে দেশ পরিচালনার প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে আমাদের উদ্বেগ জন্মায়। আমরা নীতির রাজনীতি করি এবং মৌলিক নীতি নিয়ে যখন ভিন্নমত তৈরি হয়, তখন তাদের সঙ্গে সমঝোতায় থাকার কোনো সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, জামায়াত আমির বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করে জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনার কথা বলেছেন এবং খালেদা জিয়ার তৈরি করা ঐক্যের পাটাতনের ওপর কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর ফলে আমাদের মধ্যে সংশয় ও পাতানো নির্বাচনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন বাস্তবতায় জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতায় থাকা সমীচীন মনে করছে না ইসলামী আন্দোলন।
আমরা ইসলামের পক্ষে একটি সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জামায়াতের নেতৃত্বে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছে, তাতে ইসলামের পক্ষের সমঝোতার কোনো প্রতিফলন নেই এবং এর রাজনৈতিক লক্ষ্যও স্পষ্ট নয়। তাই এ সমঝোতায় নেই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
