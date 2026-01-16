ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
খালেদা জিয়া চাইতেন যেন দেশকে ভালোবেসে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি
সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, জাতির এই সন্ধিক্ষণে যখন খালেদা জিয়ার উপস্থিতি, পরামর্শ, দিকনির্দেশনা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তখনই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। উনি হয়তো চাইতেন আমরা সবাই একত্রিত ও নীতিনিষ্ঠভাবে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা থেকে আজকের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক, কূটনীতিক, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হয়।
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, খালেদা জিয়ার মতো বহুমাত্রিক জীবনের বিভিন্নভাবে আলোচনা হতে পারে। আমরা জাতীয়ভাবে বৈশ্বিকভাবে আলোচনা করতে পারি, সামষ্টিক-ব্যাষ্টিকভাবে আলোচনা করতে পারি, বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে তাৎক্ষণিকতা এবং ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও আলোচনা করতে পারি। কিন্তু যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল উনার কাছে যাওয়ার, তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যদি আমরা বৃহৎ চিত্রটিকে অনুধাবন করতে পারি সেটিই মনে হয় এই শেষ বেলায় আমার জন্য সবচেয়ে বেশি আকর্ষণিয় হবে।
শোকসভায় যোগ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা।
কেএইচ/এমকেআর