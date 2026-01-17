নাগরিক শোকসভা
সাংবাদিক লাঞ্ছনার ঘটনায় বিএনপি বিটের সাংবাদিকদের নিন্দা
জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় কয়েকজন সাংবাদিককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএনপি বিটের সকল সদস্য সাংবাদিকরা।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সময় টিভির বিশেষ প্রতিনিধি আহমেদ সালেহীন লাইভ সম্প্রচার করার সময় আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব সালেহ উদ্দিন ‘এখানে লাইভ হবে না’ বলে চিৎকার করে তাকে ধাক্কা দেন। ঘটনার পর উপস্থিত বিএনপি নেতা ও সাংবাদিকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
এছাড়া গ্রিন টিভির রিপোর্টার আহসান হাবীবসহ কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গেও আপত্তিকর আচরণ করা হয়েছে। বিএনপি বিটের সাংবাদিকরা এমন অপেশাদার এবং উদ্ধত আচরণকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘এ ধরনের উগ্র মস্তিষ্কের লোকদের এত বড় আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক কি না, তা সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ সংগ্রহ এবং সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক হোটেলে বিএনপি চেয়ারম্যানের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রবেশের ক্ষেত্রে মিডিয়া কার্ড সংগ্রহসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে বিটের সাংবাদিকরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন।
বিএনপি বিটের সাংবাদিকরা প্রত্যাশা করছেন, দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা করে আসা সাংবাদিকরা যেন পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন, তা নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলরা সচেতন হবেন।
