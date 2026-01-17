  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:২৯ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি মানবতার রাজনীতি করে: মেয়র শাহাদাত
শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন/ছবি-রফিক হায়দার

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মানুষের জন্য, মানবতার জন্য এবং দেশের উন্নয়নের রাজনীতি করে। বিএনপি একটি মানবতাবাদী দল। ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক দলটি সব সময় জনগণের সুখ-দুঃখে পাশে থাকে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে নগরের বিবিরহাট এলাকায় পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কার্যালয়ের সামনে আলোকিত নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

শীতের এই কঠিন সময়ে অসহায় ও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আলোকিত নারী উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি রাবেয়া বেগম রাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ এরশাদ উল্লাহ।

নারী উন্নয়ন ও জনকল্যাণে বিএনপির ভূমিকার কথা তুলে ধরে ডা. শাহাদাত বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেন এবং নারীদের পুনর্বাসনে কার্যকর উদ্যোগ নেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার দেখানো পথ অনুসরণ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নারী শিক্ষা ও স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করবেন বলে জানান তিনি।

মেয়র বলেন, গত ১৭ বছর ধরে জনগণ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নির্যাতনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সেই অন্ধকার সময় পেরিয়ে একটি নতুন সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে মায়েরা ও বোনেরা ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটের আহ্বান জানালে সাধারণ মানুষ আরও উদ্বুদ্ধ হবে। তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, তারেক রহমান ঘোষিত ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে বিশেষ সুবিধা পাবে। পাশাপাশি বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও পুনর্বাসন ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর বাড়ানো হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল হেলথ কার্ড চালু করা হয়েছে এবং নগরে এরই মধ্যে ১০ লাখ শিশুকে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হয়েছে। কন্যাশিশুদের ভাইরাস প্রতিরোধক টিকাদান কার্যক্রমও চলমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এরশাদ উল্লাহ বলেন, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কোনো করুণা নয়, এটি নৈতিক দায়িত্ব। বিএনপি মানবিক দায়বদ্ধতা থেকেই জনকল্যাণে কাজ করে।

তিনি বলেন, বিএনপি কথার রাজনীতি নয়, বাস্তবভিত্তিক রাজনীতি করে। জনকল্যাণ এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা বিএনপির রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আর ইউ চৌধুরী শাহীন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইসকান্দার মির্জা, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মঞ্জুর আলম মঞ্জু, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আলী, সিরাজুল ইসলাম মুন্সি, পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হক ইনু, সদস্যসচিব মিজানুর রহমানসহ দল ও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।

এমআরএএইচ/এমআরএম

