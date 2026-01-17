  2. রাজনীতি

পটুয়াখালীর দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত

প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে

পটুয়াখালী জেলার দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা এবং গলাচিপা উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

