মির্জা আব্বাস
শুধু এক দেশের বিরুদ্ধে কথা বললেই দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, শুধু একটা দেশের বিরুদ্ধে কথা বললেই দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। আমি এবং আমরা একটা বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে বরাবর সংগ্রাম করেছি, আজও করেছি, আগামী দিনও করবো। তার অর্থ এই নয় যে আমি অনেক দেশপ্রেমিক। তিনি বলেন, আগে নিজের দেশকে ভালোবাসতে হবে, তারপরে অন্য দেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে হবে।
মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স ইউনিটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কচিকাঁচা ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
উপস্থিত মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টারদের উদ্দেশ্যে মির্জা আব্বাস বলেন, তোমরা সবাই তরুণ। তোমাদের এ বয়সটা থাকতে থাকতে চিনে রাখতে হবে, এ দেশে দেশপ্রেমিক কারা। দেশের বিরুদ্ধে কারা।
তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে, ‘আমি আমার দেশ সম্পর্কে, দেশের স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলবো। আমার দেশের স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যদি অন্য কার স্বার্থে আঘাত লাগে তাতে আমার কিছু আসে যায় না।’ আমিও একই কথা বলতে চাই, অন্য দেশের বিরোধিতা করে দেশপ্রেম শেখানো যায় না। নিজের দেশকে ভালোবেসে অন্য দেশে বিরোধিতা করেন কোনো অসুবিধা নেই।
গণভোট নিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, আমরা তো হ্যাঁ-না ভোটের কথা অস্বীকার করি না। যার প্রয়োজন সে ‘হ্যাঁ’ তে ভোট দেবে যার প্রয়োজন সে ‘না’ তে ভোট দেবে। এ স্বাধীনতা তো আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু আপনি জোর করে কোনো পক্ষে ভোটের দাবিদার হতে পারেন না। এ কথাটা মানুষকে মানতে হবে।
