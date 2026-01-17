  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী ও ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জি।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে প্রথমে আসেন নেপালের রাষ্ট্রদূত। এসময় বিএনপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

এরপর ভুটানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিএনপি চেয়ারম্যানের।

দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

নেতারা জানান, দুই দেশের রাষ্ট্রদূত নিজ নিজ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় সেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

