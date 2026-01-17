ঐতিহাসিক সেই পতাকা তারেক রহমানের হাতে তুলে দিলেন মুত্তাকিন
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণের নির্মম বাস্তবতার মধ্যেই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রদল কর্মী মুত্তাকিন। সেই আন্দোলনের স্মারক হিসেবে ঐতিহাসিক সেই জাতীয় পতাকা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎ শেষে পতাকাটি উপহার হিসেবে তারেক রহমানের হাতে তুলে দেন মুত্তাকিন।
এসময় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির উপস্থিত ছিলেন।
২০২৪ সালের ১৮ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা ফ্লাইওভারের ওপর দাঁড়িয়ে খোলা বুকে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশবাসীকে আন্দোলনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন মুত্তাকিন। ওই সময় সারাদেশে ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই দৃশ্য অনেকের কাছে আন্দোলনের এক প্রতীকী মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।
কেএইচ/ইএ