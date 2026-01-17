  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক, নির্বাচন নিয়ে আলাপ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক, নির্বাচন নিয়ে আলাপ
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের বৈঠক/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। বৈঠকে নির্বাচন এবং আগামী দিনে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এবং দলের চেয়ারম্যানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির।

তিনি জানান, বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেছেন যে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে যুক্তরাজ্য দুই দেশের উন্নয়ন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে কাজ করতে আগ্রহী।

হুমায়ুন কবির আরও বলেন, বৈঠকে নির্বাচন প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে এবং বাংলাদেশের নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির।

এর আগে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপাল ও ভুটানের রাষ্ট্রদূত।

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।