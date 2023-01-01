জামায়াতের দিনভর বৈঠকে যা ছিল আলোচনায়

জামায়াতের দিনভর বৈঠকে যা ছিল আলোচনায়
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকাল ৯টায় শুরু হয়ে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এ বৈঠক চলে।
বৈঠকে দলের নায়েবে আমির, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় নারী বিভাগের দায়িত্বশীলরা।
রাতে জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দলের নির্বাচনি ইশতেহার, পলিসি পেপার, ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
এছাড়াও নির্বাচন ঘিরে প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আগামী ২২ জানুয়ারি ঢাকায় এবং ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশে জামায়াত আমিরের সফর চূড়ান্ত করা হয় বৈঠকে।
