ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে হামিদুর
বিএনপি ক্ষমতায় এলে চিকিৎসাসেবার আমূল পরিবর্তন ঘটবে
রাজধানীর আজিমপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী এ কর্মসূচির আয়োজন করে আজিমপুর বয়েজ ক্লাব।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেডিকেল ক্যাম্প কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৭ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হামিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টরস অ্যসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ডা. তৌহিদ উল ইসলাম।
২৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম সুইটের পৃষ্ঠপোষকতায় মেডিকেল ক্যাম্পে ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রায় ৫২০ জন রোগীকে ফ্রি পরামর্শ ও ওষুধ প্রদান করেন। আজিমপুর বয়েজ ক্লাবের সভাপতি জুয়েল আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পরিচালনা করেন।
প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হামিদুর রহমান বলেন, যদি বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে দেশের চিকিৎসাসেবার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। বিশেষ করে ঢাকা-৭ আসনের জনগণের চিকিৎসাসেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে। এসময় তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের শান্তি কামনা করে সবার কাছে দোয়া চান।
