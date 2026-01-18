  2. রাজনীতি

ব্যালটের ভাঁজে ধানের শীষ ইস্যুতে ছাত্রদলের ইসি ঘেরাও

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ইসির গেটের বাইরে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল, ছবি: মাহবুব আলম

নির্বাচনের ব্যালটের ভাঁজে ধানের শীষসহ তিনটি বিষয়ের প্রতিবাদে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বাইরে অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল। বিদেশে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষের প্রতীক ভাঁজে রাখা হয়েছে। অথচ অন্য একটি প্রতীক এমনভাবে রাখা হয়েছে ব্যালট ভাজ করলেই প্রথমে চলে আসবে, এমন অভিযোগ তুলেছেন তারা।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সামনে তারা অবস্থান নেন।

ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের নেতৃত্বে তারা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছেন। রাকিব বলেন, তাদের কর্মসূচি তিনটি বিষয়ে চলছে।

১. পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করেছে।

২. বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপের মুখে দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে হঠকারী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা কমিশনের স্বাধীনতা ও পেশাদারত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৩. বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন ও বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অশনিসংকেত।

এমওএস/এসএনআর/এমএস

