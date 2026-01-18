এনসিপির রাজনৈতিক লিয়াজোঁ উপ-কমিটি গঠন

এনসিপির রাজনৈতিক লিয়াজোঁ উপ-কমিটি গঠন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক লিয়াজোঁ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
কমিটির প্রধান হয়েছেন আকরাম হুসাইন সিএফ, সেক্রেটারি হয়েছেন ফয়সাল মাহমুদ শান্ত। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন সাকিব মাহাদী, এম এম শোয়াইব, তুহিন মাহমুদ, আবুর্জ্জকিত ফয়সাল আহমেদ, তাজুল ইসলাম শামীম, আশরেফা খাতুন, ফেরদৌস আইয়াম (রাইয়ান) এবং নাফিস মেহেনাজ আজিরিন।
কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এই কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়৷
এনএস/এমএমকে/জেআইএম