এনসিপি নির্বাচনে যাবে কি না পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে: আসিফ মাহমুদ

এনসিপি নির্বাচনে যাবে কি না পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে: আসিফ মাহমুদ
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না তা পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য রাজনৈতিক দল বা জনগণের যে কনফিডেন্স অর্জনের কথা ছিল নির্বাচন কমিশনের, তা হারিয়েছে তারা। যদি এভাবে নির্বাচনের কার্যক্রম সামনের দিকে যেতে থাকে, তাহলে আমরা শঙ্কা প্রকাশ করছি যে, বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে পারবে না ইসি।
এনএস/ইএ