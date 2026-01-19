তারেক রহমানের গাড়িতে খাম সেঁটে দেওয়া বাইকার এখনো শনাক্ত হননি

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম সেঁটে দেওয়া বাইকার এখনো শনাক্ত হননি
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বহনকারী চলন্ত গাড়িতে একটি সাদা খাম সেঁটে দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। খামের মধ্যে কী ছিল, সেটিও তারা প্রকাশ করেনি।
বিএনপি চেয়ারম্যান গত বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত পৌনে ১২টার দিকে যখন তার কার্যালয় থেকে গাড়িতে করে বাসায় ফিরছিলেন, সে সময় গুলশানের ৬৫ নম্বর সড়কে ওই ঘটনা ঘটে। তখন গাড়িবহরের মধ্যে ঢুকে তার চলন্ত গাড়িতে স্কচটেপ দিয়ে একটি সাদা খাম সেঁটে দ্রুত বেগে চলে যান এক মোটরসাইকেলচালক। তারেক রহমান তখন ওই বুলেটপ্রুফ গাড়িতেই ছিলেন। সামনে-পেছনে তার নিজস্ব নিরাপত্তা দলও ছিল।
এ ঘটনায় গুলশান থানায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তবে এখনো পুলিশ ওই মোটরসাইকেল বা চালককে শনাক্ত করতে পারেনি।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে এ বিষয়ে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম বলেন, মোটরসাইকেলটি দ্রুত গতিতে এসে বিএনপি চেয়ারম্যানের বুলেটপ্রুফ গাড়িতে শুধু স্কচটেপ মারা একটি খাম লাগিয়ে টান দিয়ে চলে যায়। এটি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে করলো তা এখনো জানা যায়নি।
ওসি বলেন, সাদা রঙের হিরো হাংক মোটরসাইকেলটিতে একজন আরোহীই ছিলেন। সেখানকার একটি ভিডিও পুলিশ পেয়েছে, তবে সেটি খুব স্পষ্ট নয়।
জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) রওনক আলম বলেন, ‘আমরা তদন্ত করছি।’
