তারেক রহমানের সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিনিধিদলের বৈঠক

তারেক রহমানের সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিনিধিদলের বৈঠক
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করেছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।
বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষে এতে অংশ নেন দলের সভাপতি আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী, সাধারণ সম্পাদক ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, সহ-সভাপতি রেজাউল করিম ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুফতি রশিদ বিন ওয়াক্কাস।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে এসময় আলোচনা হয়। বিশেষ করে যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়। ওই আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে ঘিরে সম্প্রতি যে উত্তেজনা ও জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনের বিষয়টি আলোচনায় আসে।
বৈঠক শেষে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য গণমাধ্যমে দেওয়া হয়নি।
কেএইচ/একিউএফ