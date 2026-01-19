  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিনিধিদলের বৈঠক

প্রকাশিত: ০৩:২২ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রতিনিধিদলের বৈঠক/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠক করেছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষে এতে অংশ নেন দলের সভাপতি আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী, সাধারণ সম্পাদক ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, সহ-সভাপতি রেজাউল করিম ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুফতি রশিদ বিন ওয়াক্কাস।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে এসময় আলোচনা হয়। বিশেষ করে যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়। ওই আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদ মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে ঘিরে সম্প্রতি যে উত্তেজনা ও জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনের বিষয়টি আলোচনায় আসে।

বৈঠক শেষে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য গণমাধ্যমে দেওয়া হয়নি।

