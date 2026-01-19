১২ আসনে নাগরিক ঐক্যের প্রার্থী ঘোষণা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২টি সংসদীয় আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে নাগরিক ঐক্য। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল ইসলাম মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এসব আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
কে লড়বেন কোন আসনে
দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ঢাকা-১৮ এবং বগুড়া-২ আসনে নির্বাচন করবেন। প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ মোফাখখারুল ইসলাম প্রার্থী হয়েছেন রংপুর-৫ আসনে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কবির হোসেন লড়বেন জামালপুর-৪ আসনে এবং আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব নির্বাচন করবেন সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকে।
এছাড়া দলের অর্থ সম্পাদক শাহনাজ রানু প্রার্থী হয়েছেন পাবনা-৬ আসনে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন মজুমদার চট্টগ্রাম-৯, অধ্যাপক এনামুল হক চাঁদপুর-২, অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল সালাম কুড়িগ্রাম-২, ডা. শামসুল আলম রাজশাহী-২ এবং মোহাম্মদ রেজাউল করিম লক্ষ্মীপুর-২ আসনে নির্বাচন করবেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জয়পুরহাট-২ আসনে আরও একজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেবেন। তবে তিনি এখনো নির্বাচন কমিশনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি।
সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। এই অধিকারকে কোনোভাবেই সংকুচিত হতে দেওয়া যাবে না। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও শপথের মাধ্যমেই আগামীদিনের সংস্কার আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মান্না বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য প্রায় একই হলেও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য স্পষ্ট। শুরু থেকেই নাগরিক ঐক্য বলে এসেছে—যে ঐক্যের ভিত্তিতে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সেই ঐক্য নির্বাচন পর্যন্ত থাকবে না। নির্বাচনে প্রত্যেক দল নিজ নিজ এজেন্ডা ও কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সামনে যাবে।
তিনি বলেন, নাগরিক ঐক্যের নির্বাচনি ইশতেহার খুব শিগগির ঘোষণা করা হবে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে দলটি একমত এবং এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণমূলক বিষয়গুলো আরও জোরালোভাবে সামনে আনার প্রয়োজন রয়েছে।
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি আরও বলেন, দলটি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে এবং সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এর অংশ হিসেবে আজ ১২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নাগরিক ঐক্য এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে।
ইএআর/ইএ