বক্তৃতা দেওয়ার সময় নেতার মৃত্যুতে জামায়াত আমিরের শোক

প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও মরহুম মাওলানা আবুল হাশেম

সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) এক শোকবার্তায় জামায়াত আমির বলেন, অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের অক্লান্ত পরিশ্রমে কুষ্টিয়ার ইসলামী আন্দোলন একটি মজবুত ভিত্তি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত সাদামনের মানুষ ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তার মৃত্যুতে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তার অনেক অবদান রয়েছে। আমি তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং তার কবরকে প্রশস্ত করুন। তার গুনাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তার জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তার শোকাহত পরিবার-পরিজনদের এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

এর আগে সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি আমির হামজাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বিকেল ৪টার দিকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম।

