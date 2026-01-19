  2. রাজনীতি

আশ্বস্ত হয়ে কর্মসূচি স্থগিত করে ইসি ছাড়লো ছাত্রদল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সংশ্লিষ্টদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সামনের অবস্থান কর্মসূচি সাময়িকভাবে সমাপ্ত করেছে ছাত্রদল। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এ তথ্য জানান।

এর আগে ব্যালট পেপারে অনিয়ম ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারসহ তিন অভিযোগের বিষয়ে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সঙ্গে কথা বলেন রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ সংশ্লিষ্টরা।

রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, আমরা আমাদের ৩ অভিযোগের বিষয়ে ইসি থেকে আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আরও আশ্বস্ত হতে চাই। তারা আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন আমরা যেন আজকের মতো কর্মসূচি এখানে স্থগিত করি। সেজন্য ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ পরবর্তীতে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমরা সাময়িকভাবে এই কর্মসূচি এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি।

ছাত্রদল সভাপতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি আবারও কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী কিংবা কোনো ছাত্র সংগঠন এখানে প্রবেশ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টা চালায়, কিংবা নির্বাচন চলাকালীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের বাধ্য করে তাহলে ছাত্রদল কী করতে পারে তা দুই দিনে দেখিয়েছে। আমাদের বাধ্য করবেন না, আমাদের হুমকি দেবেন না। আপনাদের যা করার করেন, আমাদের কাজ আমরা করবো।

রাকিব বলেন, ‘আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ছাত্রদল আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করবে। আমরা সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকবো, যাদের কারণে আমাদের এই দুই দিন এখানে অবস্থান করতে হলো। যদি সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টা আবারও চালানো হয়, আমরা আজকের এই অবস্থান কর্মসূচি সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছি— আবারও যদি কোনো ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত আসে, তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে নতুন কর্মসূচি নিয়ে হাজির হবো।’

