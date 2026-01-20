গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ক্যাম্পেইনে শিবিরের ৮ সদস্যের কমিটি
আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’র পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন এবং শহীদদের স্বপ্নের ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে এ ক্যাম্পেইন করবে ছাত্র সংগঠনটি।
রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে এই ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম এ ক্যাম্পেইন সফল করতে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি ‘গণভোট ক্যাম্পেইন পরিচালনা কেন্দ্রীয় কমিটি’ অনুমোদন করেন।
কমিটির আহ্বায়ক ছাত্রশিবির সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগা, সদস্যসচিব কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদি।
কমিটির সদস্যরা হলেন- কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু ভিপি আবু সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ডা. রেদওয়ানুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় পাবলিক রিলেশনস সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তানভীর হোসেন, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও ডাকসু জিএস এস এম ফরহাদ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও রাকসু ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মুহিবুর রহমান।
এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন, বিগত দেড় দশকের দুঃশাসন ভেঙে ছাত্র-জনতা যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছে, তার মূলভিত্তি হলো ‘জুলাই সনদ’। এই সনদ বাস্তবায়ন ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে রাষ্ট্রের আমূল সংস্কার অপরিহার্য। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত করার মাধ্যমেই কেবল শহীদদের স্বপ্ন সার্থক ও সফল করা সম্ভব।
তিনি আরও বলেন, চিরতরে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিলোপ এবং আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা এক ঐতিহাসিক সংস্কার যাত্রায় অবতীর্ণ হয়েছি। স্বনির্ভর স্বদেশ বিনির্মাণের এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশবাসীকে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।
