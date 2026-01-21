বিএনপিতে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ

বিএনপিতে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ
আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ড. আবু সাইয়িদ বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
তিনি বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে সংগঠনটিতে যোগদান করেন।
আবু সাইয়িদ বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। তাকে বিএনপির পক্ষ থেকে দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
পাবনার সাবেক সংসদ সদস্য আবু সাইয়িদ শেখ হাসিনার প্রথম মন্ত্রিসভায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি গণফোরামের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
কেএইচ/একিউএফ