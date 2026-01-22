  2. রাজনীতি

নতুন জমিদারদের বিরুদ্ধে ১০ দলীয় ঐক্যের কণ্ঠ নাসীরুদ্দীন: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা-৮ আসনের নতুন জমিদারদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, এই (ঢাকা-৮) এলাকার মানুষ যাদের ভয় করে এতদিন কোনো কথা বলতে পারেনি সেই নতুন মাফিয়া ও নতুন জমিদারদের বিরুদ্ধে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে কথা বলে যাচ্ছেন নাসীরউদ্দীন।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিন নেতার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, এই এলাকায় এনসিপি এবং ১০ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি দেশের মানুষের মনের কথা, স্বপ্নের কথা এবং ঢাকা-৮ এর বাসিন্দাদের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরছেন।

নাহিদ বলেন, আমরা আজ ঢাকা-৮ এলাকায় ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ নিয়ে প্রদক্ষিণ করবো। সারাদেশের মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা ১০ দলীয় ঐক্যজোটকে এবং তাদের মার্কাকে বিজয়ী করুন।

তিনি আরও বলেন, সংসদে জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং ১০ দলীয় ঐক্যজোট সাধারণ মানুষের কথা বলবে, অভ্যুত্থানের কথা বলবে, সংস্কারের কথা বলবে এবং সার্বভৌমত্বের কথা বলবে।

