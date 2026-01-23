  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৩

নামাজ শেষে নির্বাচনি প্রচারণায় মামুনুল হকসহ অন্য প্রার্থীরা

প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
মোহাম্মদপুরে প্রচারণায় মামুনুল হকের নেতাকর্মীরা, ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার দ্বিতীয় দিন আজ। শুক্রবার পবিত্র জুমার নামাজ শেষ হতেই মসজিদের সামনে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় নেমেছেন প্রার্থীরা।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের সামনে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে দেখা গেছে রিকশা প্রতীকের মামুনুল হককে। সমর্থকদের কাছে পোস্টার বিতরণ ও ভোট চাইতে দেখা যায় তিনিসহ তার নেতাকর্মীদের।

এসময় এই আসনের কলস প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহেল রানার পক্ষেও পোস্টার বিতরণ ও ভোট চাইতে দেখা গেছে।

ঢাকা-১৩ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ধানের শীষ প্রতীকে মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।

