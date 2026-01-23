বিএনপি প্রার্থী হাবিব
ঢাকা-৯ আসনকে মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত করতে হবে
ঢাকা-৯ আসনকে মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন এখানে বিএনপির সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাজধানীর সবুজবাগ থানার দক্ষিণ বাসাবোতে এক উঠান বৈঠক ও খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হাবিব আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সফল করতে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘ভোট দেওয়া শুধু অধিকার নয়, এটি দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব।’
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের মানচিত্র ও পতাকা পেয়েছি। ঠিক তেমনি খালেদা জিয়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সন্তান ও গৃহ হারিয়েছেন। মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন, কিন্তু দেশের স্বার্থে কখনো আপস করেননি। সেই কারণে আজ সারা বাংলাদেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।’
হাবিব জানান, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান যোগ্য বাবা-মায়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ৩১ দফার ভিত্তিতে ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়তে চান। যেখানে থাকবে ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সুশাসন।
এ সংসদ সদস্য প্রার্থী বলেন, ‘আমরা যদি নির্বাচনে অংশ নিয়ে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশে আর কেউ বিশৃঙ্খলা করতে পারবে না। আমরা দেশকে সার্বভৌম, নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়বো। ঢাকা-৯ আসনকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত ও চাঁদাবাজমুক্ত করতে হবে। এলাকাবাসীর নিরাপত্তা, মানবিক মূল্যবোধ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা উন্নয়নের মডেল হিসেবে ঢাকা-৯-কে গড়ে তুলবো।’
হাবিব উল্লেখ করেন, রাজনীতি তার কাছে ক্ষমতা নয়, বরং দায়িত্ব ও জবাবদিহির মাধ্যম। এলাকার সন্তান হিসেবে তিনি এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে এবং তাদের যে কোনো সমস্যায় পাশে থাকতে প্রস্তুত।
তিনি সবাইকে আহ্বান জানান, শুধু নিজে ভোট দেওয়া যথেষ্ট নয়, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীসহ সবাইকে কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।
