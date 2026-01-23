খালেদা জিয়ার স্মরণে জিয়া পরিষদের শোক সভা

খালেদা জিয়ার স্মরণে জিয়া পরিষদের শোক সভা
তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে জিয়া পরিষদ। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মতিঝিলে জিয়া পরিষদের ঢাকা মহানগরের অন্তর্গত মতিঝিল ও শাহাজাহানপুর থানার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিয়া পরিষদের মতিঝিল থানার সভাপতি প্রকৌশলী মো. আবু রায়হান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল লতিফ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাসের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক এম এ বারেক, জিয়া পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহিল মাসুদ, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, কৃষিবিদ মনোয়ারুল ইসলাম এনাম প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবদুল লতিফ বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে জিয়া পরিষদের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে কাজ করতে হবে। ‘এসো মিলে গড়ি দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ তারেক রহমানের এই স্লোগান হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। এ সময় উপস্থিত সবাইকে ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মির্জা আব্বাসকে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান অধ্যাপক লতিফ।
এমএইচএ/এমএমকে