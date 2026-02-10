খালেদা জিয়ার সঙ্গে সংসদে বসার স্বপ্ন ছিল: হুমাম কাদের চৌধুরী

খালেদা জিয়ার সঙ্গে সংসদে বসার স্বপ্ন ছিল: হুমাম কাদের চৌধুরী
চট্টগ্রাম-৭ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হুমাম কাদের চৌধুরী বলেছেন, তার স্বপ্ন ছিল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সংসদে বসার। তবে সে সুযোগ আর হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হুমাম কাদের চৌধুরী বলেন, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কারণেই তিনি আজ বেঁচে আছেন। খালেদা জিয়া দেশের কঠিন সময়ে বিদেশে না গিয়ে অবস্থান করেছেন এ কারণেই মানুষ তাকে স্মরণ করে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সমাবেশে তিনি বলেন, রাঙ্গুনিয়ার মানুষ অতীতে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং আসন্ন ভোটেও তা প্রমাণ হবে বলে তার বিশ্বাস। তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ভোটের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে হুমাম কাদের চৌধুরী বলেন, তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং সাত মাস ‘আয়নাঘরে’ ছিলেন বলে দাবি করেন। নতুন প্রেক্ষাপটে জনগণের জন্য কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।
এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাস্তাঘাট, স্কুল ও হাসপাতালসহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন দরকার। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ নিয়ে মানুষের মধ্যে যে উদ্বেগ আছে, তা দূর করার আশ্বাস দিয়ে বলেন, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিতরণ নিশ্চিত করা হবে। অবৈধ বালু উত্তোলন ও মাদক ব্যবসা বন্ধে সবার সহযোগিতা চান তিনি।
রাঙ্গুনিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুবউদ্দিন বাহারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ফয়জুল কাদের চৌধুরীসহ স্থানীয় নেতারা।
এমআরএএইচ/এমআরএম/এমএন