বিএনপি ভাড়াটেদের দলে পরিণত হয়েছে: অলি আহমদ

বিএনপি ভাড়াটেদের দলে পরিণত হয়েছে: অলি আহমদ
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, বিএনপি এখন আর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল নেই। দলটি এখন ভাড়াটে, দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের দলে পরিণত হয়েছে।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার পদুয়া এলাকায় ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
অলি আহমদ বলেন, একটা ব্রিজ পড়ে থাকলেও সেখান থেকে চাঁদা তোলা হয়। খালেদা জিয়া অসুস্থ হওয়ার পর দলটি আবার চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়ে। চাঁদাবাজদের সঙ্গে থেকে রাজনীতি করতে চাই না।
বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এলডিপি চেয়ারম্যান দাবি করেন, দলটি এখন বিদেশি প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একসময় এরশাদের ওপর একটি চেইন ছিল, পরে জি এম কাদেরের ওপর দুইটি। আর এখন যারা আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন করছে, তারা তিনটি চেইনে ভারতে বাঁধা।
তিনি বলেন, জাতি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। আমরা যুদ্ধ করেছি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। এখন একটি দল দালালি করছে, অন্যের ইচ্ছায় চলছে।
জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এতে ১১ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
