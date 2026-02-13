  2. রাজনীতি

ঢাকা-২ আসনে জয়ী বিএনপির আমান উল্লাহ আমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-২ আসনে ১ লাখ ৬৩ হাজার ২০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির আমান উল্লাহ আমান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের কর্নেল (অব.) আব্দুল হক পেয়েছেন ৭৮ হাজার ৬৫৫ ভোট।

বৃহস্পতিবার ঢাকা জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী, এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ১৯ হাজার ২১৬ জন। আসনটিতে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৭ হাজার ৯০৮ জন এবং ২ লাখ ১ হাজার ২৯৮ জন। এই আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৯ জন।

