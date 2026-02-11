গুলশান মডেল স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেবেন তারেক রহমান ও পরিবারের সদস্যরা
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।
এছাড়া আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান সিঁথি এবং তার দুই কন্যা জাফিয়া রহমান ও জাশিয়াও একই কেন্দ্রে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
শায়রুল কবির আরও জানান, বিএনপি চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের সদস্যরা কখন ভোট দেবেন তা এখনো নির্ধারণ হয়নি। তবে সকালের দিকেই তারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কেএইচ/এমএমকে